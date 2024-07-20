بالفيديو.. عمورة هدافاً في أول ظهور مع فولفسبورغ

لم ينتظر الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، طويلا من أجل البصم على أول أهدافه بألوان ناديه الجديد فولفسبورغ الألماني.

ونجح عمورة، في افتتاح باب التسجيل للنادي الألماني. في مواجهته الودية الجارية حاليا، أمام أندرلخت البلجيكي، في أول ظهور ودي لمهاجم الخضر مع فولفسبورغ.

وسجل الدولي الجزائري، هدف السبق لناديه في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعدما نجح في تفادي مصيدة التسلل، وانفلت من مدافع أندرلخت إنغواندا من وسط الميدان، وانطلق بسرعة فائقة نحو المرمى،

قبل أن يسكن الكرة في شباك الحارس كوزمانز.

والتحق خريج مدرسة وفاق سطيف، حديثا بنادي فولفسبورغ الألماني، قادما من سانت جيلواز البلجيكي، الذي قاده الموسم الماضي. للتتويج بكأس بلجيكا واحتلال وصافة ترتيب الدوري.