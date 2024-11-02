بالفيديو.. عمورة هدافاً وينقذ فولفسبورغ من خسارة أمام أوغسبورغ

تمكن المهاجم الدولي، أمين عمورة، اليوم السبت، من تسجيل هدف فريقه الوحيد، في مواجهة فولفسبورغ أمام الضيف، أوغسبورغ، في إطار الجولة التاسعة من “البوندسليغا”.

وشارك المهاجم، عمورة، في كامل أطوار هذه المواجهة، وتمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه، في الدقيقة الـ82 من الشوط الثاني، وبتسديدة قوية، بعد أن كان فريقه متأخرا في النتيجة، منذ الدقيقة الـ34 من الشوط الأول، ليضمن بذلك المهاجم الجزائري، لفريقه نقطة واحدة، رفع بها فولفسبورغ رصيده من خلالها للنقطة التاسعة في المركز 13 من ترتيب “البوندسليغا”.

كما نال المهاجم، عمورة، تنقيط جيد في هذا اللقاء، قدره 7.5، بتقديمه 21 تمريرة ناجحة، منها تمريرتين مفتاحيتين، وتسديدتين داخل الإطار وقيامه بمراوغة ناجحة.

للإشارة، رفع المهاجم، عمورة، رصيده التهديفي للمساهمة رقم 6 في “البوندسليغا” الألمانية، منها هدفين وأربع تمريرات حاسمة منذ إنطلاق الموسم.