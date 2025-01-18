بالفيديو.. عمورة هدافا في مواجهة العملاق بايرن ميونخ

عاد مهاجم “الخضر” محمد أمين عمورة، لممارسة هوايته المفضلة المتمثلة في تسجيل الأهداف، وهذه المرة في مرمى العملاق بايرن ميونخ.

وتأخر فولسبورغ، بهدف من دون مقابل، عند الدقيقة 20 من المباراة الجارية اليوم السبت، برسم الجولة الـ 18 من “البوندسليغا” غير أن عمورة، أعاد ناديه سريعا إلى المباراة، بهدف في الدقيقة 24.

وبهذا الهدف، وصل عمورة، المتألق في سماء “البوندسليغا” إلى المساهمة التهديفية رقم 13 في 16 مباراة لحد الآن. في الدوري الألماني، بواقع 7 أهداف و6 تمريرات حاسمة.