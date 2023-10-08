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الرياضة

بالفيديو.. عمورة هدافا مع جيلواز ويحتفل بطريقة غريبة

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. عمورة هدافا مع جيلواز ويحتفل بطريقة غريبة
عمورة
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شارك الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في الفوز المبهر لفريقه سينت جيلواز أمام نادي سينت ترويدنس الذي انتهى بتسجيل رباعية نظيفة.

وسجّل محمد امين عمورة الهدف الرابع لصالح فريقه سينت جيلواز في الدقيقة 86 من عمر المباراة القوية التي جرت بملعب “ستاين” في الجولة الـ 10 من عمر الدوري البلجيكي.

كما احتفل أمين عمورة بطريقة جميلة جدا و غريبة في الوقت نفسه، عندما جلس على أرضية الميدان وكأنه يتحكّم بألة تحكم في ألعاب الفيديو “بلاي ستايشن في إشارة إلى خفته و سرعته في التعامل مع الكرة وتسجيله عدد كبير من الأهداف.

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