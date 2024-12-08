بالفيديو.. عمورة هدافا وممررا حاسما ويقود فولسبورغ لتحقيق فوز استثنائي
قاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة فريق فولسبورغ لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام نادي ماينز في مباراة عن الجولة 13 من الدوري الألماني.
وسجل أمين عمورة هدفا جميل، إلى جانب تقديمه تمريرة حاسمة على طبق، بعدما استغل سرعته الفائقة في تجاوز دفاع الخصم بطريقة رائعة جدا.
وكان عمورة ورفقائه منهزمين في المباراة قبل أن يعودوا في النتيجة بطريقة رائعة كان بطلها إبن مدينة جيجل.
ولعب عمورة إلى حد اليوم الأحد، 17 مباراة، سجل منها 7 اهداف و صنع 8 تمريرات حاسمة.
كما نال مهاجم الخضر تنقيطا جيدا بـ 7.7 من 10 حسب موقع “سوفاسكور” المتخصص في الأرقام و الاحصائيات.
QUEL TRAVAIL D’AMOURA ! JIJEL DOIT ÊTRE COUVERT D’OR ! 🤩🇩🇿
2-2 !!!! pic.twitter.com/8xNgPrtncp
— 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙪. 🎥🇩🇿 (@CompsMercu) December 8, 2024
Contrôle poitrine dos au but , il a déjà pris l’info.
Bon ballon vers Tomas.
Et Amoura qui conclut grâce à la réussite. 🇩🇿😁⭐️ pic.twitter.com/EwYuftxUsw
— 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙪. 🎥🇩🇿 (@CompsMercu) December 8, 2024