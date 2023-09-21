بالفيديو.. عمورة هدافا ويقود جيلواز للتعادل أمام تولوز

قدّم الدولي الجزائري محمد امين عمورة مباراة ممتازة رفقة نادي سانت جيلواز البلجيكي عندما سجل الهدف الوحيد لفريقه خلال مواجهة تولوز.

وجرت المباراة، اليوم الخميس، بملعب جوزيه ماريان ضمن دوري المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح عمورة باب التسجيل في المنافسة الأوروبية التي يسعى آن يتألق فيها بشكل لافت للانتباه. على أمل جلب اهتمام اعرق وأكبر الأندية الأوروبية لإعارة سيناريو مواطنه اسلام سليماني.

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