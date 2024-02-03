بالفيديو.. عمورة هدافا ويقود سانت جيلوزا لتعزيز الريادة في بلجيكا

قاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة ناديه سانت جيلواز لتحقيق فوز مثير أمام المستضيف جينك في قمة الدوري البلجيكي.

و سجل عمورة الهدف الوحيد في المباراة التي جرت ضمن الجولة 24 من الدوري البلجيكي بملعب “سيجيكا أرينا” و الـ 16 في مشواره في البطولة.

وعزز الفريق البلجيكي بفضل إبن مدينة جيجل ريادته الترتيب برصيد 58 نقطة مبتعدا عن الوصيف اندرخلت بـ 13 نقطة كاملة.

ويسعى مهاجم الخضر ورفقائه للفوز بالبطولة البلجيكية، خاصة وان الفريق يملك كل الإمكانيات لتحقيق ذلك.

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