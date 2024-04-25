بالفيديو.. عمورة هدافا وينعش أمال جيلواز في التتويج باللقب

عاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف رفقة ناديه سانت جيلواز .

وسجل عمورة الهدف الشخصي له، في مباراة اليوم الخميس، التي انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة أمام نادي انترويت في بلاي أوف الدوري البلجيكي.

كما أنعش عمورة أمال فريقه في التتويج بلقب البطولة البلجيكية بعد حصده نقاط ثلاث جديدة في الرصيد الذي جمعه إلى 70 نقطة مبتعدا عن الوصيف اندرلخت بـ 7 نقاط كاملة.