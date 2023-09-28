بالفيديو.. عمورة هدافا ويواصل إبهار جماهير جيلواز
بقلم عزيز طالبي
عاد الدولي الجزائري محمد امين عمورة لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الاهداف بإضافة هدف جديد لرصيده.
و سجّل أمين عمورة الهدف الثاني لفريقه البلجيكي سانت جيلواز أمام الفريق المستضيف مولينيك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجري بملعب “إدموند مانشتانس”.
وكان مهاجم الخضر قد ابهر الجميه بتسجيله ثنائية في مشاركته الأخيرة رفقة ناديه جيلواز ما جعلت مدربه يمنحه الثقة التامة في قيادة هجوم الفريق في المباريات الرسمية.
هدددددف خرافي من عمورة 🇩🇿🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/X2ghgB5kcH
— 𝐴𝑟𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑𝑧𝑎𝑖𝑟 𝐴𝑟𝑎𝑏𝑖𝑐 (@arobasedzair_Ar) September 28, 2023
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