بالفيديو.. عمورة هدافا ويواصل إبهار جماهير جيلواز

عاد الدولي الجزائري محمد امين عمورة لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الاهداف بإضافة هدف جديد لرصيده.

و سجّل أمين عمورة الهدف الثاني لفريقه البلجيكي سانت جيلواز أمام الفريق المستضيف مولينيك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجري بملعب “إدموند مانشتانس”.

وكان مهاجم الخضر قد ابهر الجميه بتسجيله ثنائية في مشاركته الأخيرة رفقة ناديه جيلواز ما جعلت مدربه يمنحه الثقة التامة في قيادة هجوم الفريق في المباريات الرسمية.

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