إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو ..عمورة يبصم على أول تمريرة حاسمة في “البوندسليغا”

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو ..عمورة يبصم على أول تمريرة حاسمة في “البوندسليغا”
عمورة
  • 1681
  • 0

شرع الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في الدوري الألماني، اليوم السبت، رفقة ناديه الجديد فولسبورغ الألماني.

و بصم أمين عمورة على تمريرة حاسمة خلال المواجهة التي جمعته و رفقائه بنادي اينتراخت فرانكفورت، أين شارك في الهدف الوحيد الذي سجله ناديه.

و انتهت المباراة بخسارة مهاجم الخضر و رفقائه بثنائية مقابل واحد، في انتظار ردة فعل قوية من النادي الألماني.

للإشارة، دخل إبن منطقة جيجل، بديلا في المباراة و قدم مستوى كبير خلال الدقائق التي لعبها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/GpKui
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر