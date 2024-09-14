بالفيديو ..عمورة يبصم على أول تمريرة حاسمة في “البوندسليغا”

شرع الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في الدوري الألماني، اليوم السبت، رفقة ناديه الجديد فولسبورغ الألماني.

و بصم أمين عمورة على تمريرة حاسمة خلال المواجهة التي جمعته و رفقائه بنادي اينتراخت فرانكفورت، أين شارك في الهدف الوحيد الذي سجله ناديه.

و انتهت المباراة بخسارة مهاجم الخضر و رفقائه بثنائية مقابل واحد، في انتظار ردة فعل قوية من النادي الألماني.

للإشارة، دخل إبن منطقة جيجل، بديلا في المباراة و قدم مستوى كبير خلال الدقائق التي لعبها.