بالفيديو.. عمورة يبصم على تمريرة حاسمة رفقة لوغانو

واجه الدولي الجزائري محمد لمين عمورة، اليوم الأحد، رفقة ناديه لوغانو، مضيفهم فريق راسهوبرز ضمن الدور يالسويسري.

وشارك عمورة، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه لوغانو، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ27 من الدوري السويسري.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ30 من عمر هذه المباراة، أين منحة تمريرة حاسمة جاء على اثرها الهدف الأول لفريقه لوغانو