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الرياضة

بالفيديو.. عمورة يبصم على هدف جديد بألوان لوغانو

بقلم كريم.تيغرمت
بالفيديو.. عمورة يبصم على هدف جديد بألوان لوغانو
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بصم الدولي الجزائري محمد لمين عمورة، على هدف جديد، بألوان ناديه لوغانو السويسري، في المواجهة التي جمعتهم بفريق لوزيرن.

وتألق عورة، في الدقيقة الـ35 من عمر هذه المباراة، أين استغل انفراده بحارس المنافس، ليضع الكرة في الشباك.

ومنح اللاعب السابق لوفاق سطيف، من خلال هذا الهدف، التقدم لفريقه، لتصبح النتيجة لصالح لوغانو بـ2-1.

كما يعد هذا الهدف هو الثاني، لمحمد لمين عمورة، في الموسم الجاري، بألوان ناديه لوغانو السويسري.

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