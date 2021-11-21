بالفيديو.. عمورة يبصم على هدف جديد بألوان لوغانو

بصم الدولي الجزائري محمد لمين عمورة، على هدف جديد، بألوان ناديه لوغانو السويسري، في المواجهة التي جمعتهم بفريق لوزيرن.

وتألق عورة، في الدقيقة الـ35 من عمر هذه المباراة، أين استغل انفراده بحارس المنافس، ليضع الكرة في الشباك.

ومنح اللاعب السابق لوفاق سطيف، من خلال هذا الهدف، التقدم لفريقه، لتصبح النتيجة لصالح لوغانو بـ2-1.

كما يعد هذا الهدف هو الثاني، لمحمد لمين عمورة، في الموسم الجاري، بألوان ناديه لوغانو السويسري.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap