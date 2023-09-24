بالفيديو.. عمورة يبصم على هدف جديد مع سانت جيلواز

نجح الدولي الجزائر، محمد الامين عمورة، اليوم الأحد، في هز الشباك مجددا، مع ناديه سانت جيلواز، في مواجهة سيركل بروج.

وشارك عمورة، أساسيا لأول مرة ضمن تشكيلة ناديه سانت جيلواز، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الثامنة، من الدوري البلجيكي.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقائق الأولى من عمر هذه المباراة، بعدما تمكن من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ15، مانحا التقدم لفريقه.

وبهذا أضاف محمد الأمين عمورة، هدف جديد إلى رصيده، بعد هدفه في المباراة الماضية أمام تولوز، ضمن الدوري الأوروبي.