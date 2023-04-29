بالفيديو.. عمورة يتألق بتسجيل ثنائية في الدوري السويسري
بقلم عزيز طالبي
سجّل الدولي الجزائري محمد أمين عمورة ثنائية جميلة رفقة ناديه لوغانو في مباراة غراشهوبر ضمن منافسة الدوري السويسري.
وقاد محمد أمين عمورة فريقه للفوز بخماسية كاملة مقابل صفر، كان بطلها إبن مدينة جيجل.
كما عرف عمورة كيفية رد الاعتبار لنفسه بعد أن دخل في مرحلة فراغ، التي أثرته على مردوده بعض الشيء.
Le premier but de Mohamed Amine Amoura ce soir ♥ pic.twitter.com/2JMFS80DAz
— Pelota Dz 🇩🇿⚽ (@PelotaDz) April 29, 2023
Le magnifique deuxième but de Mohamed Amine Amoura ce soir pic.twitter.com/eByJoUT7s4
— Pelota Dz 🇩🇿⚽ (@PelotaDz) April 29, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio
رابط دائم : https://nhar.tv/O6pmi