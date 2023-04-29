بالفيديو.. عمورة يتألق بتسجيل ثنائية في الدوري السويسري

سجّل الدولي الجزائري محمد أمين عمورة ثنائية جميلة رفقة ناديه لوغانو في مباراة غراشهوبر ضمن منافسة الدوري السويسري.

وقاد محمد أمين عمورة فريقه للفوز بخماسية كاملة مقابل صفر، كان بطلها إبن مدينة جيجل.

كما عرف عمورة كيفية رد الاعتبار لنفسه بعد أن دخل في مرحلة فراغ، التي أثرته على مردوده بعض الشيء.

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