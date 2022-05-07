بالفيديو.. عمورة يتألق بتسجيل “دوبلي” رفقة لوغانو السويسري
بقلم عزيز طالبي
تمكّن الدولي الجزائري محمد أمين عمورة من تسجيل الهدف الأول لفريقه لوغانو السويسري في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول أمام الفريق الضيف يونغ بيز.
كما عاد عمورة من جديد. وسجّل الهدف الثاني لفريقه السويسري في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني. خلال المباراة التي يحتضنها ملعب “كورناريدو” ضمن الجولة 33 من الدوري السويسري.
وأشاد نادي لوغانو بثنائية إبن مدينة جيجل اليوم. حيث نشر له صورة له عبر الصفحة الرسمية للفريق على “الفايسبوك” كرسالة دعم لـ “القنّاص”.
⚽️🇩🇿 Le joli but de Mohamed El Amine Amoura ! #TeamDZ pic.twitter.com/7TqY9bBmcj
— DZfoot (@DZfoot) May 7, 2022
⚽️🇩🇿 Mohamed El Amine Amoura inscrit un doublé face aux Young Boys de Berne (avec un peu de chance certes 😅) ! #TeamDZ pic.twitter.com/kcaA89Bj9r
— DZfoot (@DZfoot) May 7, 2022
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