بالفيديو.. عمورة يتألق بتسجيل “دوبلي” رفقة لوغانو السويسري

تمكّن الدولي الجزائري محمد أمين عمورة من تسجيل الهدف الأول لفريقه لوغانو السويسري في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول أمام الفريق الضيف يونغ بيز.

كما عاد عمورة من جديد. وسجّل الهدف الثاني لفريقه السويسري في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني. خلال المباراة التي يحتضنها ملعب “كورناريدو” ضمن الجولة 33 من الدوري السويسري.

وأشاد نادي لوغانو بثنائية إبن مدينة جيجل اليوم. حيث نشر له صورة له عبر الصفحة الرسمية للفريق على “الفايسبوك” كرسالة دعم لـ “القنّاص”.