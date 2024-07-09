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الرياضة

بالفيديو.. عمورة يخضع لاختبارات بدنية في فولفسبورغ

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. عمورة يخضع لاختبارات بدنية في فولفسبورغ
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بصم لاعب الخضر، محمد أمين عمورة، على أولى خطواته مع ناديه الجديد فولفسبورغ الألماني، الذي التحق به رسميا أمس الاثنين، قادما من سانت جيلواز البلجيكي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الألماني، على منصة “إكس” فيديو، يظهر عمورة رفقة عدد من لاعبي الفريق.

وأضاف ذات المصدر، بأن الأمر يتعلق باختبارات بدنية، والتي ستتواصل حسب إدارة فولفسبورغ غدا الأربعاء.

في حين سيكون عمورة، رفقة باقي زملاءه الجدد في النادي الألماني. على موعد مع مباشرة التحضيرات للموسم الجديد، هذا الخميس، حسب ذات المصدر.

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