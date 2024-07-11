بالفيديو.. عمورة يخوض أول حصة تدريبية مع ناديه الجديد فولسبورغ

سجّل الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، اليوم الأربعاء، أول ظهور له في ناديه الجديد فولسبورغ الألماني.

وشنرت إدارة نادي فولسبورغ، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو للحصة التدريبية التي أجراها الفريق بمشاركة عمورة.

كما حرص الدولي الجزائري، في ختام هذه الحصة التدريبية، على منح توقيعه، لمعجبيه الجدد من أنصار ناديه فولسبورغ.

يذكر أن محمد أمين عمورة، رسّم هذا الصيف انتقاله إلى نادي فولسبورغ الألماني، قادما من نادي سنات جيلواز.