بالفيديو.. عمورة يرفع رصيده التهديفي في البطولة البلجيكية

أضاف الدولي الجزائري محمد امين عمورة هدفا جديدا إلى رصيده، في مباراة فريقه سانت جيلواز أمام نادي يويين البلجيكي.

وشارك محمد امين عمورة هدفا شخصيا في الرباعية التي سجلت طيلة تسعين دقيقة، أين سجل في الدقيقة 69 من المباراة المثيرة التي تندرج ضمن 11 من الدوري البلجيكي بملعب “جوزيف ماريان”.

يشار، إلى أن عمورة كان يملك خمسة أهدافه في رصيده قبل أن يضيف السادس اليوم الجمعة رغم دخوله بشكل احتياطي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti