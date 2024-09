بالفيديو.. عمورة يسجل أول أهدافه في “البوندسليغا”

افتتح المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، عداده التهديفي في الدوري الألماني، الذي التحق به الصائفة الماضية، من بوابة بولسبورغ الألماني.

وبعدما نجح في تقديم تمريرة هدف التعادل لناديه، في مواجهته للضيف شتوتغارت. برسم الجولة الـ 5 من “البوندسليغا”.

عاد عمورة، في الدقيقة الـ 68 من المباراة الجارية حاليا. ليضع فريقه في المقدمة، بهدف هو الأول لمهاجم الخضر، بألوان النادي الألماني، مقابل تمريرتين حاسمتين في 3 لقاءات.

Mohamed El Amine Amoura has given the lead Wolfsburg!pic.twitter.com/W5X1cIA5Qm

— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 28, 2024