بالفيديو.. عمورة يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم

عاد مهاجم “الخضر” محمد أمين عمورة، للتألق من جديد بألوان ناديه فولسبورغ الألماني، في النسخة الجديدة لـ”البوندسليغا” 2025-2026.

وبعدما افتتح عداده التهديفي، يوم 23 أوت الماضي، في افتتاح الدوري الألماني أمام هايدينهايم. صام عن التهديف في الجولة الثانية أمام ماينس، قبل يعود اليوم للتهديف، في مرمى كولن، في الجولة الـ 3.

وتأخر فولسبورغ، في النتيجة بهدف مبكر عند الدقيقة الـ 5. قبل أن ينجح عمورة، في إعادة فريقه إلى اللقاء برأسية رائعة بعد ركنية في الدقيقة 42، وهو الهدف الذي انتهت عليه المرحلة الأولى.

وبهذا رفع الدولي الجزائري، الذي كان مرشحا بقوة للانتقال إلى بنفيكا البرتغالي. في الميركاتو الصيفي المنقضي، رصيده إلى هدفين في أول 3 جولات من الموسم الجديد لـ”البوندسليغا”.