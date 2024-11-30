بالفيديو.. عمورة يسجل “دوبلي” ويدخل تاريخ فولسبورغ

بصم مهاجم “الخضر” محمد أمين عمورة، اليوم السبت، على “ثنائية” في لقاء ناديه فولسبورغ، الجاري حاليا أمام المضيف لايبزيغ.

وافتتح عمورة، باب التسجيل في الدقيقة الـ 4 من المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 12 من “البوندسليغا”، قبل أن يسجل ثاني أهدافه والثالث لفريقه في الدقيقة الـ 16.

وكتب بذلك، لاعب وفاق سطيف السابق، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ناديه، بعدما أصبح أول لاعب في فولسبورغ، يسجل “دوبلي” في أول 16 دقيقة من لقاء في الدوري الألماني منذ 12 سنة.

وشارك عمورة، إلى حد الآن في “البوندسليغا” في 10 مناسبات، ووصل إلى 9 مساهمات تهديفية، بواقع 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

⚽️GOAL🇩🇪 | RB Leipzig 0-1 Wolfsburg | Amourapic.twitter.com/NV888g5N8d — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 30, 2024