بالفيديو.. عمورة يسجل هدفا بمقصية رائعة وينفجر في الدوري البلجيكي

افتتح الدولي الجزائري محمد أمين عمورة باب التسجيل لفريقه سانت جيلواز أمام الغريم كلوب بروج في مباراة اليوم الأحد التي تندرج ضمن الجولة 13 من الدوري البلجيكي.

وسجل محمد امين عمورة هدفا بمقصية رائعة على طريقة الكبار، أمام أكبر الأندية البلجيكية في الدقيقة 22 من الشوط الأول وسط ذهول و فرحة كبيرة لأنصار سانت جيلواز بملعب “جوزيف ماريان”.

وقدم مهاجم الخضر دقائق خرافية في بدايته بشكل أساسي في المباراة المثيرة، التي عرفت نيله بطاقة صفراء في الدقيقة 35 من المباراة التي انتهت في شوطها الأول بتقدم سانت جيلواز بهدف مقابل صفر.

وكان ابن مدينة جيجل، قد عاد الى التشكيلة الأساسية بعدما لعب 4 مباريات بشكل إحتياطي.

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