بالفيديو…عمورة يشارك بديلا ويبصم على أول أهدافه في البطولة السويسرية

فتح لاعب وفاق السطيف السابق محمد الأمين عمورة سهرة اليوم عداده التهديفي في البطولة السويسرية مع فريقه الجديد لوغانو أمام نادي لوزان.

وشارك عمورة بديلا في الدقيقة 66د وقدم مستوى جيد ماتسبب بركلة جزاء سجلها زميله في القيقة 77د

واصل عمورة بنفس النسق وبقي يصول ويجول في الميدان إلى غاية الدقيقة 91د عندما إستلم الكرة بتمريرة ساحرة من زميله ليجد نفسه وجها لوجه مع الحارس ليضعها في الشباك على طريقة الكبار