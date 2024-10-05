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الرياضة

بالفيديو.. عمورة يصنع هدفين في شوط واحد مع فولسبورغ

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. عمورة يصنع هدفين في شوط واحد مع فولسبورغ
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عاد المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، للتألق من جديد رفقة ناديه فولسبورغ الألماني، قبل يومين فقط عن انطلاق تربص “الخضر”، الخاص بمواجهتي الطوغو، في تصفيات “كان” 2025.

وحلّ مساء اليوم السبت، عمورة، رفقة ناديه فولسبورغ، ضيفاً على بوخوم، برسم الجولة الـ 6 من “البوندسليغا”.

ونجح، لاعب الخضر، الذي شارك أساسياً، في قيادة ناديه لانهاء المرحلة الأولى، متقدما بثنائية نظيفة. وصنع عمورة، هدف السبق لزميله تياغو توماس. في الدقيقة 21، قبل أن يعود ليقدم تمريرة الهدف الثاني بعدها بـ 16 دقائق لزميله جوناس ويند.

ليصل بذلك، عمورة، الذي غاب عن لقاءي الخضر الأخيرين أمام غينيا الاستوائية وليبيريا، بسبب الإصابة، إلى المساهمة رقم 5 في 4 مشاركات مع فولسبورغ، بواقع 4 تمريرات حاسمة وهدف.

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