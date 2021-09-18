بالفيديو.. عمورة يلفت الأنظار في أول ظهور رسمي مع لوغانو

وقّع الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، على أول ظهور رسمي له رفقة ناديه الجديد، لوغانو، بمناسبة مواجهة نوشاتل في كأس سويسرا.

وشارك الهداف السابق لوفاق سطيف، لمدة ربع ساعة فقط، ولكنه تحرك بشكل جيد على العموم، ولفت الأنظار بمُراوغة جميلة، وإندفاع بدني كبير، مُظهرا تأقلمه السريع مع فريقه، خاصة وأن اللقاء لُعب فوق أرضية ميدان مُعشوشبة إصطناعيا.

ويُنتظر أن يخطف مُحارب الصحراء، مكانة أساسية، في قادم المواعيد، بعد أن ساهم في تأهل فريقه بهدف دون رد، في لقاء لُعب خارج الديار.