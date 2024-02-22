بالفيديو.. عمورة ينال الإشادة عن مردوده في دوري المؤتمرات الأوروبي

حظي الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، لاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي، بالاشادة عن مردوده في دوري المؤتمرات الأووربي.

ونشر الحساب الرسمي لدوري المؤتمرات الاوروبي، على منصة “X”، مقطع فيديو لعمورة، في مبارته الأخيرة مع ناديه سانت جيلواز.

كما أثنى أشاد حساب دوري المؤتمرات الاوروبي، عن الدور الكبير الذي يلعبه الدولي الجزائري في صفوف ناديه.

يذكر أن محمد الأمين عمورة، يواجه أمسية اليوم الخميس، رفقة ناديه سانت جيلواز، مضيفهم نادي فرانكفورت، ضمن دور خروج المغلوب.