بالفيديو.. عمورة ينتفض ويقود لوغانو لفوز مثير في الدوري السويسري

قدّم الدولي الجزائري محمد أمين عمورة أحد أفضل مبارياته في الموسم الحالي رفقة نادي لوغانو السويسري.

وسجّل أمين عمورة الهدف القاتل لفريق لوغانو في الدقيقة 90 من عمر المباراة أمام المستضيف زيوريخ.

كما انتهت المباراة لصالح إبن مدينة جيجل وزملائه بالفوز بثنائية مقابل واحد اللتي جرت بملعب “ليتزيغروند”.

وعاد عمورة لمستواه المعهود بعد غياب طويل بسبب الإصابة.