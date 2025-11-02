بالفيديو.. عمورة يواصل التألق بهدف جديد في الدوري الألماني

واصل الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، عروضه المميزة في الدوري الألماني، بعدما سجل هدفا رائعا لفريقه فولفسبورغ في شباك هوفنهايم، خلال المباراة التي جرت بملعب فولكسفاغن أرينا.

وجاء هدف عمورة في الدقيقة الرابعة عشرة بعد انطلاقة سريعة من وسط الميدان، وتجاوز دفاع المنافس بمهارة عالية قبل أن يراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك. مؤكدا مرة أخرى قدراته الفنية وسرعته في التعامل مع الفرص.

هذا الأداء المميز يعزز مكانة عمورة بوصفه إحدى أبرز المواهب الجزائرية في أوروبا. ويمنحه دفعة قوية نحو التألق في قادم الاستحقاقات، سواء مع فريقه، أو في المنافسات القارية، أو مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم المقبلة.

ويأمل متتبعو مشوار ابن مدينة جيجل أن يواصل عمورة هذا النسق التصاعدي ليكون أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الخُضر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.