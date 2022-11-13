بالفيديو.. عمورة يُسجل هدفا رائعا بعد دقيقة فقط من مُشاركته
بقلم حواز عبد النور
سجل أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، هدفا رائعا مع فريقه لوغانو السويسري.
وجاء هدف، ابن مدينة جيجل في الدقيقة الـ89 من مواجهة الضيف، وينترثور التي تندرج ضمن فعاليات الجولة الـ16 من الدوري السويسري الممتاز.
وانتهت موقعة ملعب كورناريدو التي شارك خلالها عمورة بديلا في الدقيقة الـ88 بثلاثية لهدف وحيد لصالح لوغانو.
⚽️🇩🇿 Le but de Mohamed El Amine Amoura en toute fin de rencontre face à Winterthur !
⬆️🟢 Entrée à la 88e minute
⚽️ But à la 89e minute pic.twitter.com/ICin0Vf9oe
— DZfoot (@DZfoot) November 13, 2022
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