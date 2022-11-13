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الرياضة

بالفيديو.. عمورة يُسجل هدفا رائعا بعد دقيقة فقط من مُشاركته

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. عمورة يُسجل هدفا رائعا بعد دقيقة فقط من مُشاركته
صورة مركبة
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سجل أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، هدفا رائعا مع فريقه لوغانو السويسري.

وجاء هدف، ابن مدينة جيجل في الدقيقة الـ89 من مواجهة الضيف، وينترثور التي تندرج ضمن فعاليات الجولة الـ16 من الدوري السويسري الممتاز.

وانتهت موقعة ملعب كورناريدو التي شارك خلالها عمورة بديلا في الدقيقة الـ88  بثلاثية لهدف وحيد لصالح لوغانو.

رابط دائم : https://nhar.tv/nsyS3
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