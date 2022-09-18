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الرياضة

بالفيديو.. عمورة يُسجل هدفا عالميا في سويسرا

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. عمورة يُسجل هدفا عالميا في سويسرا
عمورة
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وقع النجم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، هدفا عالميا أمسية اليوم الأحد مع فريقه “لوغانو” السويسري.

لاعب وفاق سطيف السابق سجل ثالث أهداف فريقه في الفوز المحقق برباعية على حساب نادي برينتنراين لحساب الدور الـ32 من منافسة كأس سويسرا.

ويُذكر أن ابن مدينة جيجل سيلتحق بتربص المنتخب الوطني الجزائري تحسبا لمواجهتي غينيا ونيجيريا الوديتين.

رابط دائم : https://nhar.tv/bjD1s
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