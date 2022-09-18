بالفيديو.. عمورة يُسجل هدفا عالميا في سويسرا

وقع النجم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، هدفا عالميا أمسية اليوم الأحد مع فريقه “لوغانو” السويسري.

لاعب وفاق سطيف السابق سجل ثالث أهداف فريقه في الفوز المحقق برباعية على حساب نادي برينتنراين لحساب الدور الـ32 من منافسة كأس سويسرا.

ويُذكر أن ابن مدينة جيجل سيلتحق بتربص المنتخب الوطني الجزائري تحسبا لمواجهتي غينيا ونيجيريا الوديتين.