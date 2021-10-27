بالفيديو.. عمورة يُسجل هدفا عالميا وقادري يتألق

سجل سهرة اليوم الأربعاء اللاعب محمد الأمين عمورة هدفا عالميا مع فريقه لوغانو في مرمى يونغ بويز.

لوغانو فاز بهدفين لهدف لحساب الدور ال16 من منافسة كأس سويسرا، حيث سجل لاعب وفاق سطيف السابق الهدف الثاني في الدقيقة ال82 كما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال84.

ومن جانب آخر وقع اللاعب الجزائري عبد القهار قادري هدفا رائعا مع ناديه كورتريك أمام رويال توك لحساب الدور الثاني من كأس بلجيكا.

هدف قادري جاء في الدقيقة ال51 من اللقاء الذي لم يشهد تواجد مواطنه بلال مسعودي في قائمة كورتريك.