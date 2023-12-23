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الرياضة

بالفيديو.. عمورة هدافا ويعزز رصيده في الدوري البلجيكي

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو.. عمورة هدافا ويعزز رصيده في الدوري البلجيكي
عمورة
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عاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف، اليوم السبت، عند افتتح باب التسجيل لفريق سانت جيلواز أمام المستضيف يويين.

و تجري المباراة ضمن الجولة 19 من الدوري البلجيكي بملعب “أم كيهرفيغ” ، التي شهدت تسجيل إبن مدينة جيجل الهدف الجميل في الدقيقة 20 منها.

كما كان قادرار مهاجم الخضر على تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 42 من عمر المباراة المثيرة، لولا الحظ و القائم الأيسر للفريق المنافس.

ورفع عمورة هدافه التهديفي في الدوري البلجيكي إلى 13هدف، ليصبح في الوصافة بعد الهداف كيفن دانكي الناشط في نادي سيركل بروج.

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