بالفيديو.. عمورة هدافا ويعزز رصيده في الدوري البلجيكي

عاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف، اليوم السبت، عند افتتح باب التسجيل لفريق سانت جيلواز أمام المستضيف يويين.

و تجري المباراة ضمن الجولة 19 من الدوري البلجيكي بملعب “أم كيهرفيغ” ، التي شهدت تسجيل إبن مدينة جيجل الهدف الجميل في الدقيقة 20 منها.

كما كان قادرار مهاجم الخضر على تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 42 من عمر المباراة المثيرة، لولا الحظ و القائم الأيسر للفريق المنافس.

ورفع عمورة هدافه التهديفي في الدوري البلجيكي إلى 13هدف، ليصبح في الوصافة بعد الهداف كيفن دانكي الناشط في نادي سيركل بروج.

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