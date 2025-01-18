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الرياضة

بالفيديو.. عمورة يوقع دوبلي أمام بايرن ميونيخ

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. عمورة يوقع دوبلي أمام بايرن ميونيخ
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بصم مهاجم المنتخب الوطني، محمد أمين عمورة، على تسجيل “دوبلي”، اليوم السبت، في مواجهة فريقه فولفسبورغ و بايرن ميونيخ.

في إطار مواجهة الجولة الـ18 من الدوري الألماني “البوندسليغا” الألمانية. وخاض مهاجم الخضر كامل أطوار هذه المواجهة.

وتمكن من تسجيل هدفي فريقه في هذه المواجهة عند الدقائق 24 و 88، والتي إنتهت لصالح البايرن بنتيجة 3 مقابل 2.

للإشارة، وصل عمورة، المتألق في سماء “البوندسليغا” إلى المساهمة التهديفية رقم 14 في 16 مباراة لحد الآن. في الدوري الألماني، بواقع 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

رابط دائم : https://nhar.tv/hUxb4
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