بالفيديو.. عمورة يوقع دوبلي أمام بايرن ميونيخ

بصم مهاجم المنتخب الوطني، محمد أمين عمورة، على تسجيل “دوبلي”، اليوم السبت، في مواجهة فريقه فولفسبورغ و بايرن ميونيخ.

في إطار مواجهة الجولة الـ18 من الدوري الألماني “البوندسليغا” الألمانية. وخاض مهاجم الخضر كامل أطوار هذه المواجهة.

وتمكن من تسجيل هدفي فريقه في هذه المواجهة عند الدقائق 24 و 88، والتي إنتهت لصالح البايرن بنتيجة 3 مقابل 2.

للإشارة، وصل عمورة، المتألق في سماء “البوندسليغا” إلى المساهمة التهديفية رقم 14 في 16 مباراة لحد الآن. في الدوري الألماني، بواقع 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

🔴 Le 2ème but de Amoura contre le Bayern, mais quel joueur extraordinaire ! 🇩🇿📹pic.twitter.com/QFCAnYj9m6 — 𝘼𝙇𝙂𝙀𝙍𝙄𝘼𝘾𝙏𝙐𝙁𝙊𝙊𝙏 | 𝘼𝘼𝙁 🇩🇿 (@algeriactufoot) January 18, 2025