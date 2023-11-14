بالفيديو.. عميد مسجد باريس يدافع بشراسة عن المسلمين أمام ماكرون

عبر شمس الدين حافظ، الذي حضر اللقاء بين ممثلي الدين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أسفه لوجود “خلط حقيقي” بين “الإسلاموية” و”الإسلام”.

في ختام لقاء بين إيمانويل ماكرون وممثلين عن الأديان في الإليزيه. بدأه الرئيس “كامتداد للدعوة إلى وحدة الأمة والأخوة التي أطلقها في رسالته إلى الفرنسيين”. وبينما كان مناهضا لتزايد الأعمال السامية. أوضح شمس الدين حافظ، قائلا “لقد ذكّرت بأننا نمر بلحظة صعبة للغاية حيث للأسف. غالبا ما تكون للعاطفة الأولوية على البقية”.

وأعرب عميد المسجد الكبير في باريس عن أسفه لوجود “ارتباك حقيقي” في التمييز بين الإسلاموية والإسلام. وأعرب عن أسفه “لموجة التصريحات ضد المسلمين”.

وأوضح خلال اللقاء: “لقد أكدت بقوة هائلة أن الإسلام والمسلمين لا يمكن أن يكونوا معاديين للسامية. وأن معاداة السامية لن تمر عبر مساجد فرنسا”.

وقال شمس الدين حافظ، الذي غاب عن مسيرات الأحد ضد معاداة السامية. والتي جمعت أكثر من 182 ألف شخص في فرنسا. إنه ليس لديه “دروس ليتعلمها في الحرب ضد معاداة السامية”.

وقال “بدلاً من جعل هذه المظاهرة معركة ضد معاداة السامية، كان ينبغي علينا أن نخوض معركة ضد العنصرية”.

https://www.bfmtv.com/politique/elysee/antisemitisme-le-recteur-de-la-grande-mosquee-de-paris-appelle-a-ne-pas-faire-d-amalgame-avec-les-musulmans_AV-202311130448.html#xtor=CS9-144-[facebook]-[BFMTV]