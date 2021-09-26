بالفيديو.. عمي جمال يستثمر في زراعة “ليمون الكافيار” تعرف عليه

يعمل عمي “جمال” من منطقة الأخضرية ولاية البويرة على زراعة “ليمون الكافيار ” وهو نوع من أنواع الحمضيات الباهضة الثمن وعالية الجودة. بالإضافة إلى أنواع أخرى من الليمون قد يتعدى وزن الحبة الواحدة 3 كلغ. أين اختار هذه المهنة من أجل الإستثمار فيها وتشجيعها في ظل غياب هذا النوع من موائد المواطنين البسطاء.

وقال عمي جمال في حديث مع تلفزيون النهار، أنه كان منذ صغره يجب الحقول والزراعة وهو ما شجعه على خوض هذه التجربة الفريدة من أجل زراعة منتوج ” ليمون الكافيار” الموجه حاليا لفئة معينة وطبقة خاصة من المواطنين، أين لا يستطيع عامة الناس تناوله.

وأوضح ذات المتحدث، أنه ينتج مابين 35 و38 نوع من الحمضيات منها 13 نوع من الليمون فقط عالي الجودة. أين يصل وزن الحبة أحيانا إلى 3 كلغ. مشيرا إلى أن ليمون الكافيار كان يقتصر فقط على أصحاب المال وفي الفنادق الفخمة. وهو ما شجعه من أجل الإستثمار فيه ليكون متاحا لكافة المواطنين.

وأشار في ذات السياق، أن المناخ الذي يسود الجزائر يساعد على نجاح هذه الزراعة- ليمون الكافيار”- . أين طالب عمي جمال من الدولة مساعدته من أجل المضي قدما في هذا الإستثمار ورفع المعيقات خاصة ماتعلق بالمياه لإنجاح هذه الزراعة في الجزائر.

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