بالفيديو.. عناصر المنتخب الوطني تتجه نحو قسنطينة تحسبا لمواجهة الرأس الأخضر

غادرت بعثة المنتخب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من مطار هواري بومدين بالعاصمة، اتجاه ولاية قنسطينة.

وذلك تحسبا لمواصلة تربصهم التحضيري، الذي إنطلق أمس بمركز تحضيرات المنتخب الوطني بسيدي موسى، وخاضت كتيبة بلماضي أول حصة تدريبية.

وتتخلل هذا التربص مواجهة منتخب الرأس الأخضر وديا يوم الخميس.

كما ظهرت عناصر المنتخب الوطني قبل سفريتهم نحو قسنطينة بمعنويات عالية، خاصة الوافدون الجدد.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني منافسه منتخب الرأس الأخضر وديا، يوم الخميس ، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بداية من الساعة 20.00 مساءً.

بعدها ستتنقل كتيبة بلماضي إلى الأراضي الإماراتية يوم الجمعة، تحسبا لمواجهة المنتخب المصري يوم الإثنين المقبل.