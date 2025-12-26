بالفيديو.. عناصر المنتخب الوطني يتقاسمون أجواء عائلية مع ماندريا

شهد معسكر المنتخب الوطني، بالمغرب، أجواء احتفالية، بين حارس مرمى الخضر، أنتوني ماندريا، وبقية زملائه في المنتخب، بالإضافة للطقام الفني.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”الفاف”، مقطع فيديو، أظهرت من خلاله احتفال العناصر الوطنية، بعيد ميلاد زميلهم ماندريا.

كما أظهر الفيديو، الأجواء الأخوية التي يتقاسمها عناصر المنتخب الوطني، على هامش مشاركتهم في نهائيات “الكان”، ما يبرز المعنويات العالية التي يتواجد عليها الجميع.

واستغل ماندريا، هذه المناسبة، لالقاء كلمة، أين قال: “تهانينا للجميع نظير فوزنا في المباراة الماضية، أنا جد سعيد بتواجدي معكم، وأتمنى أن نذهب لأبعد حد في هذه البطولة”.

يذكر أن أنتوني ماندريا، احتفل بعيد ميلاده الـ29، الذي يتزامن وتاريخ 25 ديسمبر، من كل سنة.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1204779844406851%2F&show_text=false&width=267&t=0″ width=”267″ height=”476″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>

https://www.facebook.com/watch/?v=1642437987131118