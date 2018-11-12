بالفيديو.. عناق “بالوتيلي” و”عطّال” يصنع الحدث!

صنع الدولي الجزائري، يوسف عطّال الحدث لدى جماهير ناديه “نيس”، بعناقه المميز مع زميله، “ماريو بالوتيلي” بعد هدفه أمام “نيم”.

وقام الحساب الرسمي لـ”الجيم” في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بوضع فيديو يُظهر اللقطة الرائعة بين الظهير المُتألق مع “سوبر ماريو”.

وتفاعل مُحبو فريق الجنوب بقوة مع “التغريدة”، والتي لاقت إعجابا و”ريتويت” كثيرا مُباشرة بعد نشرها.

ويتواجد خريج مدرسة “بارادو” في أفضل أحواله، بعدما سجل أول أهدافه في “الليغ1” وإختير مع التشكيلة المثالية لآخر جولاتها.

وسيكون “عطّال” من أبرز العناصر التي سيعتمد عليها الناخب الوطني، جمال بلماضي خلال المواجهة المُرتقبة أمام “الطوغو”.