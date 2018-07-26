بالفيديو.. عناق “محرز” و”صلاح” يُشعل “الفايسبوك”!

صنع الدولي الجزائري، رياض محرز الحدث رفقة المصري، محمد صلاح، بعد نهاية المواجهة الودية بين كل من “مانشستر سيتي” و”ليفربول”.

وظهر نجما العرب والقارة الإفريقية، وهما يتبادلان الضحكات، والعناق بطريقة أخوية رائعة، تؤكد العلاقة المميزة بين صاحبي القدم اليُسرى السحرية.

وتحول “الفيديو” الذي يجمع بين الجناحين لـ”حدث” حقيقي في وسائل التواصل الإجتماعي، وتم تداوله على نطاق واسع في “الفايسبوك” و”تويتر”.

وجاءت هذه الخرجة، في وقت يبقى الكثير من المُشجعين الجزائريين والمصريين في سجال عميق ومُستمر، حول من هو الأفضل بينهما.