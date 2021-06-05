بالفيديو.. عنتر يتفادى صراع التصريحات مع بلماضي

تفادى المدير الرياضي لإتحاد العاصمة، عنتر يحيى، الدخول في حرب تصريحات مع الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد الخرجة القوية في الندوة الصحفية الماضية، بخصوص تلقيه إتصالات من طرف أسماء عديدة لمُساعدتها في الوصول لرئاسة الفاف. وتحدث صاحب الهدف الأسطوري في ملحمة أم درمان، عن خرجة زميله السابق في الخضر بشكل حذر لكي لا يضع نفسه عُرضة لسهام هذا الأخير.

وقال عنتر لتلفزيون النهار :”لا أعلق على شائعات، ليس لديها علاقة مع حقيقة الأوضاع، لست هنا للرد عن أمور لا علاقة لي بها”. وأضاف في سياق مُتصل :”الأهم هو وجود الهدوء في كرة القدم، وتحقيق إتحاد العاصمة لأهدافه”. ليختم :”من يتحدث بدلا عني، فليواصل ذلك، هذا ليس مُشكلا بالنسبة لي، لقد كانت الأمور على هذا النحو دائما، ما دام الأمر يتم بشكل مُحترم”.

يُشار بأن جمال بلماضي، وخلال آخر خرجة إعلامية له، رفع تحديا لمن سماهم الباحثين عن رئاسة الفاف بـ”المعريفة“، من أجل نفي قيامهم بالإتصال به بشكل مُباشر، من أجل دعمهم قائلا وبصريح العبارة :”من يرى نفسه غير معني بكلامي، فعليه الخروج لوسائل الإعلام ونفي قيامه بالإتصال بي”. وكان عنتر يحيى من أبرز المُرشحين في الخفاء، للتواجد في كرسي دالي براهيم، مما جعل الكثير من المُتابعين مُقتنعين بأنه كان من المعنيين بالتصريحات النارية لأفضل مُدرب في القارة السمراء.