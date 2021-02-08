بالفيديو.. عنتر يحيى:”سعيد بضم لوصيف وننتظر منه الكثير”

الرياضة
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بالفيديو.. عنتر يحيى:”سعيد بضم لوصيف وننتظر منه الكثير” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أعرب المدير العام الرياضي لفريق إتحاد العاصمة “عنتر يحيى” عن سعادته بضم الظهير الأيمن هيثم لوصيف قادما من آنجي الفرنسي.

“عنتر” قال للموقع الرسمي لفريقه:”نحن سُعداء جدا بتواجد هيثم لوصيف معنا.. الميركاتو الاستثنائي كان فرصة لنا من أجل تحسين الفريق”.

“أعرف لوصيف جيدا وأنا أُتابعه منذ مدة طويلة.. المدرب فروجي أيضا شاهد مُبارياته عندما كان في أتلتيك بارادو وحتى في آنجي”.

“نحن ننتظر الكثير من هيثم لوصيف خاصة وأن المُستقبل أمامه بالنظر لصغر سنه ونحن هنا لتوفير الامكانيات اللازمة”.


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