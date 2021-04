بالفيديو.. “عنتر يحيى”:”ماجر أفضل من محرز”

المدير العام الرياضي الحالي لفريق إتحاد العاصمة قال للتلفزيون العمومي.

“محرز أو ماجر؟ الأمر ليس سهلا.. يُمكن أن أختار ماجر لأنني أحترم كثيرا اللاعبين القدامى”.

وأثار بطل ملحمة أم درمان الاستغراب عندما أكد تفضيله لبرشلونة على حساب ريال مدريد لكن في نفس الوقت كشف تفضيله لرونالدو على حساب ميسي.

🇩🇿 Former Algeria international and current sporting director of USM Algiers, Anthar Yahia (@Anthar6Officiel) was a guest on the #RikRak Sassafinda Show and had a couple of tough questions to answer, including “Bougherra or Halliche” but especially “Madjer or Mahrez” 😄 pic.twitter.com/QkP7r6m3Ge

