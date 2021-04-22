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بالفيديو.. “عنتر يحيى”:”ماجر أفضل من محرز”

الرياضة
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بالفيديو.. “عنتر يحيى”:”ماجر أفضل من محرز” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

فضل قائد المنتخب الوطني الجزائري السابق “عنتر يحيى” الأسطورة رابح ماجر على حساب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي رياض محرز.

المدير العام الرياضي الحالي لفريق إتحاد العاصمة قال للتلفزيون العمومي.

“محرز أو ماجر؟ الأمر ليس سهلا.. يُمكن أن أختار ماجر لأنني أحترم كثيرا اللاعبين القدامى”.

وأثار بطل ملحمة أم درمان الاستغراب عندما أكد تفضيله لبرشلونة على حساب ريال مدريد لكن في نفس الوقت كشف تفضيله لرونالدو على حساب ميسي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=987891

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