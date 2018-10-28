بالفيديو.. عنتر يحي: “نحن اللاعبون لا نعلم شيئا بخصوص ما صرح به سعدان”

أكد قائد المنتخب الوطني السابق، عنتر يحي، أنه وزملائه السابقين في المنتخب الوطني، لم يكونو على علم بأي شيئ، عن ما حدث في مباراتهم أمام المنتخب المصري سنة 2010.

ونشر عنتر يحي، مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على “تويتر” قال فيه: “نحن اللاعبون لم نكن أبدا على علم بأي شيئ، سواء من قريب أو بعيد، عن مثل هذه الأشياء”.

وأضاف: “كما سبق لي التصريح به، أدعوا الشيخ رابح سعدان، لتقديم المزيد من التفاصيل بخصوص هذه القضية، إذا كان يعلم بها”.

وتابع عنتر يحي: “الكل يدرك مدى ارتباطنا بالجزائر، وبالمنتخب الوطني، أتمنى أن نحصل على المزيد من التوضيحات حول هذه القضية”.