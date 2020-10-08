بالفيديو.. عوار: “فخور باللعب لفرنسا”

الرياضة
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بالفيديو.. عوار: “فخور باللعب لفرنسا”
بقلم أمير بهلول

أبدى “حسام عوار” عن فخره باللعب للمنتخب الفرنسي بعد أن شارك كأساسي في مباراة أمس الأربعاء أمام “أوكرانيا”.

وصرح “عوار” قائلا: “أنا سعيد بالفوز المحقق وبالأهداف التي سجلناها، وهذا مهم بالنسبة للثقة”.

وأضاف: “في البداية لم أجد معالمي ولكن بعدها وجدت نفسي في المباراة”.

وتابع: “في فرنسا يلعبون الأفضل، وأنا فخور باللعب لفرنسا، العديد من اللاعبين تحدثوا معي وجعلوا الأمور سهلة”.

في حين ختم كلامه: “كما قلت سابقا، الأفضل يلعبون في فرنسا لقد عملت جاهدا من أجل الوصول للمنتخب الفرنسي وأتمنى المواصلة”.


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