بالفيديو.. عوار هدافا في مباراته الـ50 مع الاتحاد

دوّن الدولي الجزائري حسام عوار اسمه بأحرف من ذهب في مشاركته رقم 50 بقميص اتحاد جدة، بعدما بصم على أداء مميز خلال مواجهة فريقه أمام الأخدود، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، سهرة اليوم الإثنين.

ونجح عوار في افتتاح باب التسجيل لـ “العميد” عند الدقيقة الـ13، مستغلًا تمريرة محكمة من الدولي الفرنسي نغولو كانتي.

وقبل لقاء الأخدود، خاض نجم “الخضر” 49 مباراة بألوان اتحاد جدة، سجّل خلالها 17 هدفًا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

وكان لعوار دور بارز في الإنجاز التاريخي الذي حققه الاتحاد الموسم الماضي، عندما ساهم بشكل فعّال في التتويج بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواصل حسام عوار تقديم مستويات مميزة رفقة الاتحاد، متفوّقًا من حيث الأرقام والمردود على فترته السابقة مع روما الإيطالي. ما يؤكد نضجه الفني وتألقه المتواصل في الملاعب السعودية.