بالفيديو.. عوار هدافا مع روما ويحتفل بطريقة جنونية

بصم الدولي الجزائري حسام عوار عل هدف شخصي له في مباراة فريقه روما والمستضيف فيورنتينا في قمة الدوري الإيطالي.

و سجل عوار هدفه عند الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني قبل أن يضيف فريق الفيولا الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وعاد مهاجم الخضر للمشاركة أساسيا في مباريات روما الإيطالي بعد غياب طويل جدا نظرا لخيارات فنية من قبل مدربه ديروسي.