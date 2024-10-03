بالفيديو ..عوار هدافا ويقود الاتحاد لفوز جديد في الدوري السعودي

حسم الدولي الجزائري حسام عوار، اليوم الخميس، الفوز لفريقه الاتحاد السعودي أمام مضيفه الأخدود. في مباراة عن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وسجل حسام عوار الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 88 من اللقاء الذي انتهى بالفوز بثنائية مقابل واحد.

ويصنع اللاعب السابق لروما الإيطالي الحدث في السعودية بفضل مساهمته الكبيرة في قيادة الاتحاد للفوز بالمباريات الأخيرة، بمجموع 6 مساهمات في 6 مباريات في الدوري.

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