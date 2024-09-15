بالفيديو .. عوار هدافا ويقود الإتحاد للفوز بسباعية في الدوري السعودي

شارك الدولي الجزائري حسام عوار في الفوز الكبير الذي حققه ناديه الإتحاد أمام نادي الوحدة في قمة الدوري السعودي.

و سجل حسام عوار الهدف الثالث الرابع للفريق الذي فاز بسباعية مقابل واحد، وسط حضور جماهيري قياسي.

وقال حسام عوار عن الفوز الكبير الذي حققه فريقه في دوري روشن “بصراحة، لعبت في عدد من الدوريات لكن لم أشاهد ملعب بهذا الجمال، و الأنصار بهذا الشكل”.

كما أضاف اللاعب السابق لفريق روما الإيطالي “اليوم قضينا وقت رائع، الحمد لله، لقد ساعدونا كثيرا في الفوز الكبير، و أطلب منهم مساندتنا إلى غاية نهاية الموسم”.

وقال مهاجم الخضر في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على منصة إكس “يوم عظيم لمدرج عظيم لنادي عظيم شكرا جماهير الذهب”.