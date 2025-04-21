بالفيديو..عوار هدّافا ويعزز رصيده في الدوري السعودي

ساهم الدولي الجزائري، حسام عوار، بهدف في تقدم فريقه خلال الشوط الاول من المباراة الجارية وقائعها الآن، أمام نادي الاتفاق، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل حسام عوار هدفا جميلا، بعد عمل جماعي رائع من وسط الميدان، وهو الهدف الثالث للاتحاد في الشوط الأول الذي انتهى بثلاثية مقابل واحد.

ورفع عوار رصيده إلى 11 هدفاً، والمساهمة رقم 15 في 26 مباراة لعبها مع فريقه هذا الموسم.

ويستقبل عوار مع فريقه الاتحاد منافسه نادي الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن.

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