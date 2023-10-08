بالفيديو.. عوار يبصم على هدف جميل مع روما

بصم الدولي الجزائري حسام عوار لمسته على مباراة فريقه روما امام نادي كالياري، في الجولة الثامنة من الكالتشيو.

و سجّل حسام عوار الهدف الاول في الدقيقة 19 من عمر المباراة المثيرة التي تجري بملعب “سردينيا ارينا”.

كما سجّل زميله لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، ويبدو أن مجريات اللقاء تجري لصالح فوز أشبال المدرب جوزيه مورينيو الذين يسعون للعودة بقوة في البطولة بعد بداية مخيبة في الكالتشيو.

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